يزن الجبوري يكشف عن فضائية تابعة للحلبوسي ستبث من لندن ويبارك له الصلح مع البزاز !

2019/01/31 | 20:22

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بغداد اليوم - بغداد

كشف السياسي والمرشح للبرلمان عن تحالف الفتح، يزن مشعان الجبوري، الخميس، قرب انطلاق قناة فضائية تا...





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