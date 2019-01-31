إصابة امرأتين في انفجار هزَّ مدينة القامشلي بكوردستان سوريا

2019/01/31 | 20:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رووداو – القامشليوقع انفجار، اليوم الخميس، أمام "محكمة الشعب" التابعة للإدارة الذاتية الديمقراطية في حي "الأربوية" بمدينة القامشلي "قامشلو" بكوردستان سوريا.وأسفر الانفجار الذي نَجمَ عن لغم مزروع تحت الأرض، عن إصابة امرأتين هما، خديجة حسين وناديا محمد، بجروح متفاوتة، نُقلتا على إثر ذلك إلى المستشفى لتلقي العلاج.وأفادت مصادر محلية بأن اللغم انفجر بسيارة وسط "شارع جامع البشير" بحي الأربوية جنوب شرق مدينة القامشلي، ما أسفر عن إصابة امرتين كانتا تستقلان السيارة، بجروح متفاوتة.يتبع..

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