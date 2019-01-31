هبوط عجز الميزان التجاري في تركيا 28% في العام الماضي

2019/01/31 | 20:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مباشر: تراجع عجز الميزان التجاري في تركيا بأكثر من 28% خلال العام الماضي، بدعم التعافي الملحوظ المسجل خلال الشهر الأخير في عام 2018.





وكشفت بيانات صادرة عن معهد الإحصاءات التركي "تركستات"، اليوم الخميس، أن عجز الميزان التجاري في تركيا تقلص خلال 2018 بنحو 28.4% إلى 55.02 مليار دولار، مقابل العجز البالغ 76.81 مليار دولار والمسجل في عام 2017.





وبحسب البيانات، فإن إجمالي واردات تركيا خلال الفترة من يناير وحتى ديسمبر بلغت 223.04 مليار دولار وهي بذلك أقل بنحو 4.6% مقارنة مع الفترة المماثلة من عام 2017.





في حين أن كافة الصادرات التركية ارتفعت إلى 168.02 مليار دولار في عام 2018 مقابل 156.99 مليار دولار صادرات العام السابق له.





وبالنسبة لشهر ديسمبر، فإن تركيا شهدت تراجعاً في عجز الميزان التجاري بنحو 71.1% على أساس سنوي إلى 2.67 مليار دولار.





وكانت واردات تركيا انخفضت بنحو 28.3% في ديسمبر الماضي مقارنة مع الفترة نفسها من عام 2017 في حين صعدت الصادرات التركية بنسبة 0.2%.





وكانت روسيا هي أكبر مستورد من تركيا خلال ديسمبر الماضي بفاتورة قيمتها 1.79 مليار دولار يليها ألمانيا بـ1.72 مليار دولار ثم الصين بـ1.29 مليار دولار والولايات المتحدة بـ997 مليون دولار.





وبحلول الساعة 4:16 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفعت العملة التركية مقابل نظيرتها الأمريكية بأكثر من 0.9% لتهبط الورقة الخضراء إلى 5.1771 ليرة.





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