الهند ترفع تقديرات النمو الاقتصادي للعام المالي المنتهي منذ 10أشهر

2019/01/31 | 20:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مباشر: رفعت الهند تقديراتها للنمو الاقتصادي للعام المالي الماضي، قبيل تقديم الموازنة المؤقتة غداً للأشهر الأخيرة من ولاية رئيس الوزراء نارندرا مودي.

وقالت هيئة الإحصاءات المركزية التابعة للحكومة، اليوم الخميس، إنها رفعت تقديراتها لنمو الناتج المحلي الإجمالي للسنة المالية المنتهية في مارس 2018 إلى 7.2%، مقارنة بالتقديرات السابقة عند 6.7%.





كما رفعت الهيئة تقديراتها لنمو الاقتصاد في العام المالي السابق له عند 8.2% مقابل 7.1% في تقديراتها السابقة.





وكانت بيانات رسمية قد أظهرت نمو الناتج المحلي الإجمالي للهند بنحو 7.1% خلال الربع الثالث من العام الماضي، مقارنة نمو قدره 8.2% في الربع السابق له.





واستطاعت الهند أن تصبح سادس أكبر اقتصاد في العالم وفقاً لبيانات البنك الدولي والذي توقع أيضاً أن تحتل المرتبة الرابعة في 2022.





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