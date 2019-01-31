ميمي.. يوجه كلامه لنادي الشرطة:لن انتقل الابعد حصد درع الدوري

2019/01/31 | 20:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت إدارة نادي الشرطة الرياضي،اليوم الخميس، ان نجم الفريق الكروي مهندي علي، قرر البقاء مع النادي وحصد لقب الدوري الممتاز قبل الانتقال الى وجهته المقبلة.وقال

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