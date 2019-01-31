اعتقال أخطر مروج للمخدرات في قضاء شط العرب

2019/01/31 | 20:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- البصرة

بعملية نوعية تمكن أبطال قسم شؤون المخدرات والمؤثرات العقلية في البصرة اليوم الخميس, من القاء القبض على متهم من مروجي المخدرات مطلوب

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