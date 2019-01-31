حالة الطقس في بغداد والمحافظات للأيام المقبلة

2019/01/31 | 20:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وذكر المتنبئ الجوي، نائل العلي، على صفحة التواصل الاجتماعي "الفيسبوك" عدم وجود مؤشرات لأمطار خلال الأيام القادمة"، مشيرا إلى ان" أقرب منخفض محتمل سيكون هو يوم الـ 8 من الشهر المقبل".

وأضاف، العلي، ان" توقعات بعيده المدى تشير إلى تأثر البلاد بحالات ماطره خلال الفترة ما بعد الـ10 من شباط المقبل".

من جانبه اكد المتنبئ الجوي صادق عطية، على أن" إمطارا خفيفة غرب مدينة البصرة وغرب بادية السماوة وسليمانية وشمال اربيل وبعض مناطق من دهوك غداً الجمعة".

وحذر من وجود فرص لتشكل الضباب وتردي الرؤية الى اقل من 1 كم صباح الجمعة في ذي قار وشمال غرب البصرة وغرب باديتي السماوة والنجف وبغداد وبابل وكربلاء وواسط وجنوب ديالى وجنوب الموصل وصلاح الدين وشرق الانبار، ينزاح تدريجيا خلال الصباح، ولا تغيير بدرجات الحرارة".

انتهى..م.ر

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