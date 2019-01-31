بالأسماء.. التشكيلة الوزارية للحكومة اللبنانية الجديدة

التيار الوطني الحر وحصة رئيس الجمهورية:
– فادي جريصاتي لوزارة البيئة
– ألبير سرحان لوزارة العدل
– جبران باسيل لوزارة الخارجية
– إلياس بوصعب لوزارة الدفاع
– منصور بطيش لوزارة الاقتصاد
– ندى بستاني لوزارة الطاقة
تيار المردة:
– يوسف فنيانوس وزارة الأشغال
تيار المستقبل:
– محمد شقير لوزارة الاتصالات
– محمد مكاوي لوزارة الداخلية
الحزب التقدمي الاشتراكي:
– أكرم شهيب لوزارة التربية
حزب الله:
– محمد فنيش لوزارة الشباب والرياضة
– محمود قماطي وزيرا للدولة
– جميل جبق لوزارة الصحة
حركة أمل:
– علي حسن خليل لوزارة المالية
اللقاء التشاوري:
حسن مراد
انتهى..م.ر
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