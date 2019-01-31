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بالأسماء.. التشكيلة الوزارية للحكومة اللبنانية الجديدة
2019/01/31 | 20:32
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- وتأتي القائمة على الشكل التالي: 

التيار الوطني الحر وحصة رئيس الجمهورية: 

– فادي جريصاتي لوزارة البيئة 

– ألبير سرحان لوزارة العدل 

– جبران باسيل لوزارة الخارجية  

– إلياس بوصعب لوزارة الدفاع 

– منصور بطيش لوزارة الاقتصاد 

– ندى بستاني لوزارة الطاقة 

تيار المردة: 

– يوسف فنيانوس وزارة الأشغال 

تيار المستقبل: 

– محمد شقير لوزارة الاتصالات 

– محمد مكاوي لوزارة الداخلية 

الحزب التقدمي الاشتراكي: 

– أكرم شهيب لوزارة التربية 

حزب الله: 

– محمد فنيش لوزارة الشباب والرياضة 

– محمود قماطي وزيرا للدولة 

– جميل جبق لوزارة الصحة  

حركة أمل: 

– علي حسن خليل لوزارة المالية 

اللقاء التشاوري: 

حسن مراد 

انتهى..م.ر

 

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