بالأسماء.. التشكيلة الوزارية للحكومة اللبنانية الجديدة

2019/01/31 | 20:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وتأتي القائمة على الشكل التالي:

التيار الوطني الحر وحصة رئيس الجمهورية:

– فادي جريصاتي لوزارة البيئة

– ألبير سرحان لوزارة العدل

– جبران باسيل لوزارة الخارجية

– إلياس بوصعب لوزارة الدفاع

– منصور بطيش لوزارة الاقتصاد

– ندى بستاني لوزارة الطاقة

تيار المردة:

– يوسف فنيانوس وزارة الأشغال

تيار المستقبل:

– محمد شقير لوزارة الاتصالات

– محمد مكاوي لوزارة الداخلية

الحزب التقدمي الاشتراكي:

– أكرم شهيب لوزارة التربية

حزب الله:

– محمد فنيش لوزارة الشباب والرياضة

– محمود قماطي وزيرا للدولة

– جميل جبق لوزارة الصحة

حركة أمل:

– علي حسن خليل لوزارة المالية

اللقاء التشاوري:

حسن مراد

انتهى..م.ر

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