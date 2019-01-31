2019/01/31 | 20:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري يغادر ⁧قصر بعبدا من دون

الادلاء بتصريح

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري يغادر ⁧قصر بعبدا من دون الادلاء بتصريح) نشر أولاً على موقع (قناة آفاق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري يغادر ⁧قصر بعبدا من دون الادلاء بتصريح) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة آفاق).