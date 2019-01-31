2019/01/31 | 20:33

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امين عام مجلس الوزراء اللبناني يعلن مرسوم تشكيل الحكومة

الرئاسة اللبنانية تعلن تشكيل حكومة جديدة مؤلفة من 30 وزيرا

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