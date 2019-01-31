اختتام الدورة التحكيمية الاساسية لكرة السلة في ذي قار

2019/01/31 | 20:40

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شبكة اخبار الناصرية:

اختتم الاتحاد المركزي لكرة السلة العراقية اليوم ، دورة تدريبية اساسية لحكام اللعبة في محافظة ذي قار .





شبكة اخبار الناصرية:اختتم الاتحاد المركزي لكرة السلة العراقية اليوم ، دورة تدريبية اساسية لحكام اللعبة في محافظة ذي قار .وقال نائب رئيس الاتحاد علي طالب لشبكة اخبار الناصرية ، ان الدورة اقيمت على قاعة كلية التربية البدنية والرياضية في الناصرية ، بالتنسيق والتعاون مع الاتحاد الفرعي لكرة السلة في ذي قار.واوضح ان الحكم الدولي رعد عبد الامير اشرف على تقديم المحاضرات للحكام المتدربين المشاركين بالدورة والبالغ عددهم ‪40‬ حكما ضمن الفئات العمرية من ‪20‬ الى ‪25‬ عاما .

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