كوردستان تحيي ذكرى رحيل مهندس ثوراتها ومصالحاتها

2019/01/31 | 20:42

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شفق نيوز/ احيت مدن اقليم كوردستان، الذكرى الـ32 لرحيل مهندس ثورة غولان التحررية ومهندس المصالحة الوطنية ادريس بارزاني، والد رئيس حكومة اقليم كوردستان الحالي نيجيرفان بارزاني.ولد ادريس بارزاني في شهر آذار عام 1944 بمنطقة بارزان، وهو نجل الزعيم الكوردي مصطفى بارزاني.



وتوفي في ناحية سيلفان التابعة لمحافظة ارومية شمال غربي ايران في عام 1987 بنوبة قلبية.ويعد ادريس بارزاني احد الرواد في اتفاقية اذار عام 1970، هذه الاتفاقية التي جرت بين قيادة الثورة الكوردية وحكومة بغداد وحضر مع شقيقه مسعود بارزاني زعيم الحزب الديمقراطي الحالي.ويحسب لادريس بارزاني ايضا دوره الفاعل بعقد المصالحة مع قيادة الاتحاد الوطني الكوردستاني والحركات الكوردستانية الاخرى التي جرت في اواخر العام 1986 لتصبح بعد ذلك النواة الاولى لتأسيس جبهة كوردستانية موسعة لتظهر الى العلن في شهر حزيران عام 1988 وهي اول جبهة سياسية وعسكرية كوردستانية وعراقية تحقق نجاحاً مهما وتمهد الطريق لانتفاضة ربيع اذار عام 1991.

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