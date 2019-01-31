مدرب بيرنلي يؤكد مجيء كراوتش ورحيل فوكس

2019/01/31 | 20:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أحمد أباظة فيسبوك تويترأكد شين دايش المدير الفني لبيرنلي انضمام بيتر كراوتش مهاجم ستوك سيتي إلى صفوف فريقه، مع انتقال سام فوكس إلى الجانب الآخر.

وقال دايش:"نحن فخورين بسام وما قدمه لهذا النادي، وكما حدث سابقاً اللاعبين يرحلون".



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وأضاف:"فوكس لم يلعب كثيراً هذا الموسم كما كان يريد، وأنا أتفهم ذلك".

على الجانب الآخر قال عن كراوتش البالغ من العمر 38 عاماً:"بالنسبة لبيتر، لديه التعطش للمجيء هنا وترك البصمة".

يذكر أن كراوتش سجل هدفاً واحداً هذا الموسم في دوري الدرجة الثانية "التشامبيونشيب" مع ستوك سيتي.





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