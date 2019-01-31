بالأسماء.. الإعلان عن تشكيل الحكومة اللبنانية

2019/01/31 | 20:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بعد 9 أشهر على تكليف رئيس الوزراء سعد الحريري مهمة تشكيل الحكومة، التقي اليوم الحريري برئيس الجمهورية اللبنانية العماد ميشال عون في قصر بعبدا وعرض عليه التشكيلة الحكومية النهائية، التي تم الموافقة عليها .

وقد أعلن أمين عام مجلس الوزراء فؤاد فليفل التشكيلة الحكومية النهائية، وتوزّعت الحقائب الوزارية على الشكل التالي:

رئيس الحكومة: سعد الدين الحريرينائب رئيس الحكومة: غسان حاصبانيوزارة الداخلية والبلديات: ريا الحسنوزارة الخارجية والمغتربين: جبران باسيلوزارة الدفاع الوطني: الياس بو صعبوزارة المالية: علي حسن خليلوزارة الطاقة والمياه: ندى بستانيوزارة العدل: البير سرحانوزارة التربية والتعليم العالي: اكرم شهيبوزارة الثقافة: محمد داوود داوودوزارة الاتصالات: محمد شقيروزارة الصحة العامة: جميل جبقوزارة الاشغال: يوسف فنيانوسوزارة الصناعة: وائل ابو فاعوروزارة الرياضة: محمد فنيشوزارة المهجرين: غسان عطاللهوزارة الشؤون الاجتماعية: ريشارد قيومجيانوزارة الزراعة: حسن لقيسوزارة البيئة: فادي جريصاتيوزارة العمل: كميل ابو سلي-مانوزارة السياحة: اوديس كيدانيانوزارة الاعلام: جمال الجراحوزارة الاقتصاد: منصور قطيشوزارة دولة لشؤون رئاسة الجمهورية: سليم جريصاتيوزارة دولة لشؤون مجلس النواب: محمود قناطيوزارة دولة لشؤون النازحين: صالح الغريبوزارة دولة لشؤون المرأة: فيوليت خيراللهوزارة دولة لشؤون التنمية الادارية: مي شدياق

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