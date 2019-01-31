القوات الأمنية تستولي على مضافتين لداعش الإرهابي غربي الانبار

2019/01/31 | 20:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد مصدر أمني في حشد الانبار، اليوم الخميس، باستيلاء القوات الأمنية على مضافتين لتنظيم داعش الإرهابي بعملية أمنية استباقية غربي المحافظة.

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