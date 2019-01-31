الموارد المائية تستثمر مياه السيول والفيضانات في واسط

2019/01/31 | 20:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الموارد المائية، اليوم الخميس، عن إجراءات أعمال الصيانة اللازمة لمشاريع الري والبزل في واسط لتصريف موجات الفيضانات التي وردت للمحافظة.

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