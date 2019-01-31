مجلس ديالى يصدر قرارًا بإيقاف مشروع

2019/01/31 | 20:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدر مجلس محافظة ديالى، اليوم الخميس، قراراً فورياً بإيقاف صفقة فساد استثمارية في قلب بعقوبة، بعد كشفها من قبل النائب عن تحالف الإصلاح والإعمار فرات التميمي.

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