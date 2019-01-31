يوفنتوس يؤجل مفاوضات ضم ميمي الى الصيف المقبل

2019/01/31 | 20:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ خاص كشفت صحف اوروبية، اليوم الخميس، أن نادي الشرطة حدد سعر التخلي عن خدمات نجمه مهند علي “ميمي” في الانتقالات الشتوية الجارية.وكان نادي الشرطة قد اعلن بانه لا يمانع برحيل اللاعب في حال تلقى عرضاً مقنعاً يليق باللاعب، مؤكداً تمسكه باللاعب حتى نهاية الموسم.يوفنتوس يؤجل حسم الصفقة وذكرت صحيفة “لا ناسيون” الايطالية […]

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