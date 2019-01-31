الرئيس اللبناني يكلف بتشكيل حكومة وحدة وطنية جديدة برئاسة سعد الحريري

2019/01/31 | 20:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدر الرئيس اللبناني ميشال عون مساء اليوم الخميس، مرسوما بتشكيل حكومة وحدة وطنية جديدة يرأسها زعيم تيار المستقبل سعد الحريري.

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