محافظ بغداد: مرجعي في إدارة المحافظة هو “دولة القانون”

2019/01/31 | 20:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس اكد محافظ بغداد فلاح الجزائري, الخميس, انه ضمن تحالف دولة القانون منذ انتخابات 2013 ولا يزال ضمن هذا التحالف الذي يمثل “مرجعه” السياسي والمنهجي في عمله داخل المحافظة.وقال الجزائري في بيان تلقى “ناس” نسخة منه اليوم (31 كانون الثاني 2019), “اننا ضمن تحالف دولة القانون ولا نزال نعمل ضمن سياسته ومنهجه […]

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