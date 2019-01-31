فتاة وحيدة مع أخوتها الثلاثة.. ولادة 4 توائم في محافظة الكوت

2019/01/31 | 20:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس أعلن مستشفى الكوت للنسائية والأطفال بمحافظة واسط، الخميس, عن وضع امرأة لتوأم رباعي من ثلاث ذكور وأنثى واحدة, وبعملية قيصرية.ونقلت وزارة الصحة في بيان تلقى “ناس” نسخة منه اليوم (31 كانون الثاني 2019), قول اخصائية التوليد إن “المستشفى استقبلت امرأة حاملاً بأربعة توائم وخضعت لإشراف ورعاية طبية متكاملة من فحوصات مختبرية […]

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