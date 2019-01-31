الرئاسة اللبنانية تعلن تشكيل الحكومة الجديدة برئاسة الحريري وأول امرأة للداخلية

2019/01/31 | 20:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت الرئاسة اللبنانية تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة برئاسة سعد الحريري وبـ30وزارة.

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