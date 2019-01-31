رئيس لجنة الصليب الأحمر الدولية يزور العراق الجمعة

2019/01/31 | 20:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر، بيتر ماورير، الجمعة، زيارة الى العراق تستمر عدة أيام

وقالت المتحدثة الرسمية للجنة، نغم عواضة ان ماورير سيزور العراق للفترة من

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