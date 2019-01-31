المجلس الاعلى لمحاربة الفساد | النزاهة النيابية تجتمع الاحد لمناقشته واعضاء فيها: سنقف بقوة ضد تشكيله

2019/01/31 | 20:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تعقد لجنة النزاهة النيابية اجتماعا استثنائيا يوم الاحد المقبل لمناقشة اعلان تشكيل المجلس الاعلى لمكافحة الفساد.

اعضاء في اللجنة من بينهم صباح العكيلي عدوا هذا المجلس

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