2019/01/31 | 20:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واع/الكهرباء تعلن افتتاح أول مختبر بالعراق لبناء محطات شمسية

31/01/2019 20:20:00 PM |

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واع بغداد

أعلنت وزارة الكهرباء، الخميس، افتتاح اول مختبر في العراق لبناء محطات شمسية، وتشغيل محطة كهروضوئية (شمسية) بطاقة (١٠٠) كيلوواط، بما يعادل (٤٥٠) أمبير.

وذكرت الوزارة في بيان تلقته( وكالة أنباء الاعلام العراقي واع )أن "وزير الكهرباء، لؤي الخطيب، افتتح اول مختبر عراقي متخصص لبناء محطات شمسية، في دائرة التدريب وبحوث الطاقة، احدى تشكيلات الوزارة، كما تم الاحتفال بتشغيل محطة كهروضوئية (شمسية) بطاقة (١٠٠) كيلوواط، اَي مايعادل (٤٥٠) أمبير".

وأوضح البيان، أن "المحطة نصبت على سطح بناية مركز تدريب بغداد، داخل الدائرة المذكورة، ونفذت من قبل شركة الزوراء العامة التابعة لوزارة الصناعة والمعادن، وربطت تزامنياً مع الشبكة الوطنية، اَي انها ستمنح الطاقة الى الشبكة في حال وجود فائض منها وفِي ايّام الجمع والعطل الرسمية".

وقال الخطيب: "يسعدني ويشرفني ان أكون بينكم الْيَوْمَ لاشارككم بافتتاح محطة الطاقة الشمسية في دائرة التدريب والتطوير، حيث نفذ بأيادٍ عراقية، وبتكنولوجيا متطورة، ليكون هذا التوجه باكورة عمل جديدة وخطوة نحو انتاج طاقة كهربائية متجددة وصديقة للبيئة، من جهة، وساندة لمنظومة الكهرباء الوطنية، من جهة اخرى، من خلال ربطها تزامنياً مع الشبكة الوطنية".

وأضاف، ان "هذا المشروع يُعد تتويجاً للخطوات الهامة التي بدأنا نخطوها للاستفادة من الإمكانات الهائلة للطاقات المتجددة، التي كان من بينها الإعداد لدعوة المستثمرين لإنشاء محطات استثمارية كبيرة في عموم محافظات البلاد، فضلا عن برامج توعوية للمؤسسات الحكومية وللمواطنين لنصب منظومات شمسية مختلفة السعات تحقق لهم اكتفاء من الطاقة، وتوفر لهم المبالغ المصروفة على الطاقة الكهربائية، الى جانب إسنادهم لمنظومة الكهرباء".

وأعرب، عن "تطلعه الى افتتاح المنظومة الجديدة في مقر الوزارة في القريب العاجل"، مؤكداً "أهمية التدريب وبناء القدرات لجميع منتسبي الوزارة لكافة اختصاصاتهم، لزيادة كفائتهم والرقي بادائهم".

من جهتها، بينت مدير عام دائرة التدريب، بشرى شعير، ان "دائرتها قد أعدت خطط وبرامج تدريبية، لرفع اداء العاملين في قطاع الطاقة في البلاد، فضلا عن استخدام مركز بحوث الطاقة للطاقات المتجددة".

وعن المركز البحثي، قال معاون مدير عام دائرة التدريب، نصير كريم، إن "الوزارة ستستثمر من خلال هذا المركز خبرات منتسبيها من حملة الشهادات العليا"، موضحاً ان "توجه الوزارة نحو المحطات الشمسية هدفه الاول اخراج أحمال القطاع الحكومي من منظومة الكهرباء الوطنية، وجعل اعتمادها على المحطات الكهرضوئي(الشمسية)".

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