اغلاق مختبر طبي غير مجاز واعتقال صاحبه شمالي بغداد

2019/01/31 | 20:53

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بغداد اليوم _ بغداد

اعلنت وزارة الصحة، اليوم الخميس، إغلاق مختبر صحي "غير مجاز" وإعتقال صاحبه شمالي بغداد.

بغداد اليوم _ ديالى

أثار إرتفاع مناسيب نهر ديالى بشكل لافت، جراء سقوط أمطار غزيرة خلال الايام الماضية، قلق وخشية أهالي قضاء بعقوبة مركز محافظة ديالى من حصول فيضان شبيه بفيضان حصل لذات السبب عام 1988 وأدى في حينها الى نزوح عشرات العوائل،

بغداد اليوم _ ذي قار

أعلنت محافظ ذي قار يحيى الناصري، اليوم الخميس، موافقة وزارة التعليم العالي على دعم جامعات المحافظة لتجاوز تلكؤ مشاريع البنى التحتية.

وذكر يحيى الناصري، في بيان تلقت (بغداد اليوم) نسخة منه، انه "التقى اليوم وزير التعليم

بغداد اليوم _ بغداد

أعلنت أمانة بغداد، اليوم الخميس، رفع الحواجز الكونكريتية عن شارع حيوي وسط العاصمة.

وذكرت الأمانة، في بيان مقتضب تلقت (بغداد اليوم) نسخة منه، انه "كوادر الأمانة رفعت اليوم الصبات الكونكريتية عن شارع مرقد الحسين بن ر

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