قوات سوريا الديمقراطية تعلن تحرير 3 نساء ايزيديات

2019/01/31 | 20:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 _ قامشلي أعلنت قوات سوريا الديمقراطية عن تمكنها من تحرير 150 مدنيا، بينهم 3 إيزيديات من أهالي شنگال / سنجار، خلال المرحلة الأخيرة من عملياتها العسكرية ضد التنظيم المتشدد على الحدود العراقية.و قالت “قسد” في بيان صحفي تلقت ايزيدي 24 نسخة منه ، ان الإيزيديات المحررات يوم أمس الثلاثاء هن كل من […]

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