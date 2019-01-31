الكشف عن توت عنخ أمون في صور غير عادية

2019/01/31 | 21:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة كشف عن وجه وأقدام مومياء الفرعون المصري، توت عنخ أمون، في سلسلة من الصور المذهلة، بعد عملية ترميم القبر التي استمرت 9 سنوات.وبعد مرور عقد على العمل الحرفي، شارك المعنيون في مصر صورا رائعة لمقبرة الفرعون (المعروف باسم الملك توت) المرممة حديثا.ولكن أكثر الصور إثارة بعد سنوات من العمل الشاق، كشفت […]

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