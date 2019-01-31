2019/01/31 | 21:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مباشر: ارتفعت أرباح شركة "ماستر كارد" بنحو 314% في الربع الرابع من العام الماضي وبأكثر من توقعات المحللين، كما سجلت زيادة في الإيرادات.





وقالت الشركة الأمريكية العاملة في قطاع المدفوعات الإلكترونية، اليوم الخميس، إنها سجلت أرباحاً بقيمة 899 مليون دولار (0.87 دولار للسهم) في فترة الثلاثة أشهر المنتهية في ديسمبر الماضي، مقابل 227 مليون دولار (0.21 دولا للسهم) في فترة المقارنة العام السابق.





أما على مستوى نصيب السهم من الأرباح باستثناء البنود والمواد المتكررة فسجل 1.55 دولار في الربع الأخير من 2018، مقابل توقعات بـ1.52 دولار للسهم، ومقارنة مع 1.14 دولار للسهم في نفس الفترة من عام 2017

كما حققت الشركة زيادة في إيرادات بنحو 15% عند مستوى 3.8 مليار دولار في الربع الأخير من 2018 وهي نفس توقعات المحللين، مقابل 3.3 مليار دولار في فترة المقارنة العام الماضي.





وأظهرت البيانات أن حجم الشراء باستخدام فيزا "ماستر كارد" ارتفع 15%.



في الربع الأخير من العام الماضي.





في إجمالي عام 2018، حققت الشركة إيرادات بقيمة 15 مليار دولار، مقارنة مع 12.5 مليار دولار في العام السابق له.





فيما حققت الشركة زيادة في الأرباح بنسبة 50% عند 5.9 مليار دولار في 2018، مقارنة مع 3.9 مليار دولار في عام 2017.





وبحلول الساعة 4:20 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع سهم "ماستر كارد" بنسبة 3.4% إلى 210.27 دولار.





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