هبوط حاد لعوائد سندات اليونان بعد العودة للسوق الدولي

2019/01/31 | 21:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مباشر: واصلت عوائد السندات الحكومية في اليونان هبوطها الملحوظ خلال تعاملات اليوم الخميس، متجهة لتسجيل الهبوط اليومي السادس على التوالي.





ويأتي الهبوط في العائد على ديون الحكومة اليونانية بعد مزاد بيع ناجح لسندات حكومية يحل موعد سدادها بعد 5 سنوات في أول عودة للسوق الدولي منذ إنهاء برنامج الإنقاذ.





وتمكنت اليونان من جمع 2.5 مليار يورو (2.9 مليار دولار) جراء بيع سندات دولية، في أول عملية من نوعها تقبل عليها البلاد منذ انتهاء برنامج الإنفاذ في أغسطس الماضي.





وطرحت اليونان سندات لآجل 5 سنوات بمعدل كوبون سنوي بلغ 3.45% وعائد 3.60%.





وكان وزير المالية اليوناني "إقليد تساكالوتوس" صرح يوم الثلاثاء بأن عملية بيع السندات تجاوزت كافة التوقعات الحكومية.





فيما ذكر نائب رئيس المفوضية الأوروبية فالديس دومبروفسكيس أن عودة اليونان إلى الأسواق كانت مهمة حساسة للغاية بعد 9 سنوات من الاقتراض المعتاد والديون التي تعادل 180% من الناتج المحلي الإجمالي.





وفي تعاملات اليوم، تراجع العائد على سندات الحكومة اليويانية لآجل 10 سنوات إلى 3.86% وهو أدنى مستوى منذ يوليو الماضي.





ويبلغ الفارق بين السندات الحكومية الألمانية لآجل 10 سنوات ونظيرتها الألمانية التي يحل موعد سدادها في نفس التوقيت 370 نقطة أساس.





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