2019/01/31 | 21:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- جمع لقاء في ديوان محافظة كربلاء المقدسة، محافظ كربلاء المقدسة عقيل الطريحي ورئيس نقابة معلمين فرع كربلاء خالد مرعي المسعودي، وبعد الاطلاع على مضمون الكتاب المقدم من قبل نقابة المعلمين.قال نقيب معلمي كربلاء خالد مرعي المسعودي، ان" محافظ كربلاء أمر بإيقاف العمل بقرار تصويب مخصصات الموقع الجغرافي لحين استكمال جميع الإجراءات القانونية و اتمام التشكيلات الإدارية ورسومات الخرائط التي تثبت الحدود الإدارية الخاصة بالأقضية المستحدثة".

وأضاف، ان "لا يستقطع اي مبالغ مالية من رواتب المعلمين وباقي الموظفين المشمولين بقرار التصويب ولجميع الدوائر والإبقاء على مخصصات الموقع الجغرافي التي يتقاضاها المعلمون كما هي".

وعبر نقيب المعلمين، عن شكرهم وتقديرهم للسيد المحافظ على استجابته السريعة.

وأشار الى، ان "النقابة ستستمر بمتابعة استحقاقات منتسبيها ورعاية حقوقهم المكتسبة".انتهى/ ف

التعليقات

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الطريحي.. يستجيب لمطالبات نقابة معلمي فرع كربلاء) نشر أولاً على موقع (النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الطريحي.. يستجيب لمطالبات نقابة معلمي فرع كربلاء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النبأ).