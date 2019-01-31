الحريري يعلن عن موعد انعقاد اول جلسة للحكومة الجديدة

2019/01/31 | 21:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلن رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري عن موعد انعقاد اول جلسة

للحكومة الجديدة .

وقال الحريري في مؤتمر صحفي بعد اعلان تشكيل الحكومة الجديدة ، ان"

اول جلسة للحكومة ستعقد السبت المقبل برئاسته.

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