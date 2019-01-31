2019/01/31 | 21:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توعد رئيس اللجنة الثورية العليا في اليمن، محمد علي الحوثي، تحالف العدوان السعودي بـ"جهنم"، في حال عدم تنفيذ اتفاق ستوكهولم.وقال الحوثي، في تغريدات على "تويتر":

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحوثي لتحالف العدوان: جهنم بانتظاركم في الحديدة) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الحوثي لتحالف العدوان: جهنم بانتظاركم في الحديدة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).