نائب عن صادقون: قدمنا طلباً لعبدالمهدي للاجتماع بحكومة ودوائر الديوانية

2019/01/31 | 21:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن النائب عن كتلة صادقون سعد الخزعلي، اليوم الخميس، عن تقديم طلب الى رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي يقضي بعقد اجتماع مع حكومة الديوانية المحلية وممثليها

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