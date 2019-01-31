2019/01/31 | 21:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

سومر نيوز: بغداد..



كشف القيادي في قوات الحشد الشعبي، أوس الخفاجي، الخميس، عن حقيقة الأنباء الواردة بشأن فتح مكاتب دينية ...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( قيادي في الحشد الشعبي يعلق على مزاعم نشر التشيع بالأنبار) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( قيادي في الحشد الشعبي يعلق على مزاعم نشر التشيع بالأنبار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سومر نيوز).