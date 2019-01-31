حيدر الملا: مكافحة الفساد بحاجة إلى إجراءات غير تقليدية وحزم في تطبيق القانون

2019/01/31 | 21:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رووداو – أربيلأكد القيادي في ائتلاف الوطنية، حيدر الملا، أن مكافحة الفساد تتطلب إجراءات غير تقليدية وحزماً في تطبيق القانون، مبيناً أن بعض السياسيين يتحدثون عن هذه المسألة للتغطية على قضايا الفساد التي يتورطون فيها.وقال الملا لشبكة رووداو الإعلامية إن "الأطراف التابعة لجهات سياسية هي من تنفذ عمليات الفساد من سرقة والتطاول على المال العام العراقي"، موضحاً أن "المشكلة تكمن في أن آليات مكافحة الفساد لا ترتقي إلى مستوى حجم الجريمة".وتابع: "النتيجة أنه لا يمكن معالجة الفساد بالآليات التقليدية بل تحتاج إلى جرأة في اتخاذ القرار وجدية في مكافحة الفساد أما ما تتبعه حكومة السيد عادل عبدالمهدي حتى هذه اللحظة وتشكيل مجلس أعلى للفساد لن تكون رادعة ولن تستطيع معالجة الآفة".وأضاف: "نحن بحاجة إلى الشدة في تطبيق القانون ومكاشفة حقيقية لأبناء الشعب العراقي حول الجهات المتورطة بسرقة المال العراقي"، مشدداً على "الأمر يحتاج إلى تطبيق حازم للقانون وهذا غير متوفر حتى الآن".وأشار إلى أن "الفساد يستشري في العراق لأن آليات المفسدين أكثر تطوراً من آليات الجهات الرقابية لأن بعض هذه الجهات هي التي باتت متورطة في الفساد ومصنعاً من مصانع إنتاج الفساد وتحديداً بعض مكاتب المفتشين العمومين".وذكر أن "بعض القادة يتحدثون عن مكافحة الفساد للتغطية على عمليات الفساد التي يرتكبونها بأنفسهم والتي تطال المال العراقي"، لافتاً إلى أن "مكافحة الفساد بحاجة إلى إجراءات غير تقليدية وحزم في تطبيق القانون من قبل الجهات القضائية بمساعدة السلطة التنفيذية".وأصدر رئيس مجلس الوزراء العراقي، عادل عبدالمهدي، الثلاثاء الماضي، أمراً ديوانياً خاصاً بتشكيل المجلس الأعلى لمكافحة الفساد في العراق وتشكيلاته ومهامه، داعياً للالتزام الصارم بإفصاح المسؤولين المكلفين عن ممتلكاتهم، وخلال مدة لا تتجاوز أسبوعاً واحداً.

تحرير: شونم عبدالله

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