الحلبوسي يختتم زيارته إلى بريطانية استمرت لثلاثة ايام

2019/01/31 | 21:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اذ اختتم رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي برفقة وفد نيابي زيارةً رسميةً إلى بريطانيا امتدت ثلاثة أيام.

وذكر بيان لمكتبه ان الزيارة تضمنت عددا من اللقاءات

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