الحريري: وقت علاج مشكلات لبنان بالمسكنات انتهى

2019/01/31 | 21:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

رئيس الوزراء اللبناني المنتهية ولايته سعد الحريري خلال مؤتمر صحفي في بيروت يوم السابع من مايو أيار 2018.



تصوير: محمد عزاقير - رويترز.

قال رئيس وزراء لبنان سعد الحريري اليوم الخميس إن البلاد تواجه تحديات اقتصادية ومالية وإن وقت علاج المشكلات “بالمسكنات” قد انتهى، وذلك مع تولي حكومة الوحدة الوطنية الجديدة السلطة.

وأضاف الحريري: “الحكومة عندها جدول أعمال وورشة شغل ولا تحتمل التأخير والتردد والتشاطر على الناس.



زمن العلاج بالمسكنات انتهى ولم يعد أحد يستطيع أن يخبئ رأسه في الرمال.



الأمور واضحة وضوح الشمس.



كل المشاكل معروفة وأسباب الهدر والفساد والخلل الإداري معروفة أيضا وكل اللبنانيين عايشين القلق على الوضع الاقتصادي”.

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