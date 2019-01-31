2019/01/31 | 21:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واع/اغلاق مختبر طبي غير مجاز واعتقال صاحبه شمالي بغداد

31/01/2019 20:55:00 PM |

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واع بغداد

اعلنت وزارة الصحة، اليوم الخميس، إغلاق مختبر صحي "غير مجاز" وإعتقال صاحبه شمالي بغداد.

وقالت الوزارة في بيان تلقته(وكالة أنباء الاعلام العراقي واع ) إن "فريقا مشتركا من قسم تفتيش المؤسسات الصحية الخاصة في دائرة تفتيش وزارة الصحة ومديرية مكافحة الجريمة المنظمة في وزارة الداخلية اغلق مختبر غير مجاز ضمن منطقة الاعظمية".

وأضافت، أن الفريق "تحفظ على الاجهزة والمستلزمات الطبية، والقى القبض على صاحب المختبر وفق امر قضائي".

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