2019/01/31 | 21:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

شعار المصرية للاتصالات على مقرها في القاهرة - صورة من ارشيف رويترز.

قالت المصرية للاتصالات في بيان اليوم الخميس إنها عينت عادل حامد عضوا منتدبا ورئيسا تنفيذيا للشركة، ليحل محل أحمد البحيري.

ونقل البيان عن رئيس مجلس إدارة الشركة ماجد عثمان قوله إن تعيين حامد جاء “لخبرته الطويلة والمميزة وسجله الحافل الذي يؤهله لتوجيه الشركة نحو التحول الرقمي”.

وقال البيان إن حامد التحق بالشركة المصرية للاتصالات في عام 1999 وتدرج في العديد من المناصب إلى أن أصبح نائبا للرئيس التنفيذي لشؤون الدولي والمشغلين في سبتمبر أيلول 2017.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بيان: المصرية للاتصالات تعين عادل حامد عضوا منتدبا ورئيسا تنفيذيا للشركة) نشر أولاً على موقع (قناة الغد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بيان: المصرية للاتصالات تعين عادل حامد عضوا منتدبا ورئيسا تنفيذيا للشركة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الغد).