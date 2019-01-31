الاستيقاظ باكرا يقي من الإصابة بأمراض عقلية خطيرة

2019/01/31 | 21:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة حذرت دراسة جديدة من أن النوم في وقت متأخر من الليل قد يزيد من خطر الإصابة بأمراض عقلية خطيرة بما في ذلك الاكتئاب وانفصام الشخصية.ووجد الباحثون من جامعة إكستر أن الذين ينامون ويستيقظون باكرا أقل عرضة للمعاناة من الاكتئاب بنسبة 35% بناء على جيناتهم، وأن هؤلاء الأشخاص الذين غالبا ما يكونون من […]

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