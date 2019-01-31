الجامعة العربية تحذر من خطورة إنشاء إسرائيل قطار هوائي بالقدس

2019/01/31 | 21:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مباشر: حذرت الجامعة العربية من خطورة قيام إسرائيل بإنشاء قطار هوائي في مدينة القدس المحتلة ليربط القدس الغربية بحائط البراق، والذي يهدف إلى السيطرة على المدينة القديمة، وأرض المدينة المقدسة.





ودانت الجامعة العربية، اليوم الخميس، مواصلة إسرائيل انتهاكاتها وإجراءاتها التهويدية الخطيرة في مدينة القدس المحتلة، وفقاً لوكالة أنباء الأردن "بترا".





وأكد الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين والأراضي العربية المحتلة بالجامعة العربية، السفير سعيد أبو علي، أن إسرائيل استغلت الانحياز الأمريكي لها وصمت المجتمع الدولي لتغيير وجه المدينة والطابع العربي الفلسطيني وتزييف التاريخ والمعالم الدينية والحضارية.





وطالب أبوعلى، اليونسكو بتحمل مسؤولياتها بالتدخل السريع والعاجل لوقف تنفيذ المشروع الاستيطاني التهويدي، الذي يهدد تاريخ القدس وتراثها الحضاري الإنساني وأهم معالم القدس التاريخية الحضارية الإسلامية والمسيحية.





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