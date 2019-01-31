2019/01/31 | 21:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مباشر: كشف مسح حديث أن المستثمرين أصبحوا أكثر تخوفاً تجاه إمكانية قيامهم بتنفيذ سلس لصفقات تداول العملات خلال العام الحالي.





وأظهر المسح الذي أجراه بنك "جي.بي.مورجان"، يوم الثلاثاء، أن 40% من عينة المسح التي شملت 200 فرد قالوا إن السيولة هي أزمة التداول الأولى هذا العام، مقابل 29% من عينة البحث في المسح السابق، بحسب ما نقلته وكالة رويترز.





وتابع المسح أن ثلاثة أرباع المستثمرين الذين شملهم المسح أكدوا على إن السيولة تعرضت لمزيد من الضغوط منذ إدخال النظام المعروف بـ"ميفيد 2"، وهو نظام تشريعي خاص بالاتحاد الأوروبي لتنظيم الأسواق المالية في الكتلة وتحسين الحماية للمستثمرين بهدف استعادة الثقة في الصناعة بعد أن كشفت الأزمة المالية عن نقاط ضعف في النظام.





وقال سكوت فاكر مدير مبيعات وتسويق التجارة الإلكترونية في "جي.بي.مورجان" إن مخاوف السيولة تميل نحو التركيز على عدم رغبة التجار في إظهار أسعار تنافسية متسقة للمخاطر من خلال جميع ظروف السوق.





وتحدد السيولة مدى سهولة الدخول أو الخروج من التداولات وعندما تتدهور فإنه يمكنها وبسرعة من أن تعزز هذا الهبوط بشكل ذاتي، مما يجعل المتعاملين قلقين من نشر الأسعار القابلة للتداول.





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ("جي.بي.مورجان": السيولة أبرز مخاوف سوق العملات في 2019) نشر أولاً على موقع (مباشر) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ("جي.بي.مورجان": السيولة أبرز مخاوف سوق العملات في 2019) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (مباشر).