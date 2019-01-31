مجلس التخطيط والتنمية في كربلاء ينظم جلسة للاستماع الى اراء المواطنين ومقترحاتهم

2019/01/31 | 21:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نظم مجلس التخطيط والتنمية في محافظة كربلاء المقدسة، اليوم الخميس، على قاعة مديرية مجاري كربلاء المقدسة جلسة للاستماع إلى آراء ومقترحات المواطنين.وأعلن مدير إعلام بلدية كربلاء المقدسة ماجد ناجي، عن قيام مجلس التخطيط والتنمية في المحافظة بتنظيم جلسة للاستماع إلى آراء ومقترحات المواطنين بشأن الخدمات المتعلقة بعمل الدوائر الخدمية في المحافظة وبحضور مدير عام تربية كربلاء ومعاوني مدير بلدية المركز ومعاون مدير البلديات ومدير المجاري وممثلين عن دوائر الماء والصحة والإسكان.

وأضاف، انه " تم الاستماع إلى مقترحات وآراء المواطنين ومختاري المناطق بشأن تقديم الخدمات والعمل على إدراج تلك المقترحات ضمن المشاريع الآنية والمستقبلية لعمل الدوائر كما استمع الحاضرون إلى شرح موجز عن سير الخدمات والمشاريع من قبل ممثلي الدوائر وكيفية تخطي العقبات التي تقف حائلاً دون تنفيذها".

وأوضح، ان "مختاري احياء كربلاء، حي النضال وملحق التعاون ومنطقة البناء الجاهز طالبوا بشمول الاحياء السكنية بخدمات الماء والمجاري مع إكمال ردم المستنقعات وضرورة إيجاد طريق بديل للمركبات ذات الأحمال الثقيلة مع ضرورة إدراج الأحياء ضمن مشاريع البلدية لإنشاء الطرق".

وتابع، انه "تم الاستماع إلى وجهاء ومختار منطقة البهادلية فيما يخص الإسراع بإنجاز مدخل كربلاء / النجف كون المحافظة بحاجة ماسة لتنظيم مداخلها التي يمر من خلالها الملايين من الزائرين وصيانة بعض طرق المنطقة".



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