مجلس التخطيط والتنمية في كربلاء ينظم جلسة للاستماع الى اراء المواطنين ومقترحاتهم

وأضاف، انه " تم الاستماع إلى مقترحات وآراء المواطنين ومختاري المناطق بشأن تقديم الخدمات والعمل على إدراج تلك المقترحات ضمن المشاريع الآنية والمستقبلية لعمل الدوائر كما استمع الحاضرون إلى شرح موجز عن سير الخدمات والمشاريع من قبل ممثلي الدوائر وكيفية تخطي العقبات التي تقف حائلاً دون تنفيذها".
وأوضح، ان "مختاري احياء كربلاء، حي النضال وملحق التعاون ومنطقة البناء الجاهز طالبوا بشمول الاحياء السكنية بخدمات الماء والمجاري مع إكمال ردم المستنقعات وضرورة إيجاد طريق بديل للمركبات ذات الأحمال الثقيلة مع ضرورة إدراج الأحياء ضمن مشاريع البلدية لإنشاء الطرق".
وتابع، انه "تم الاستماع إلى وجهاء ومختار منطقة البهادلية فيما يخص الإسراع بإنجاز مدخل كربلاء / النجف كون المحافظة بحاجة ماسة لتنظيم مداخلها التي يمر من خلالها الملايين من الزائرين وصيانة بعض طرق المنطقة".
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