لبنان.. تشكيل حكومة برئاسة الحريري بعد أكثر من ثمانية أشهر على تكليفه

2019/01/31 | 21:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رووداو – أربيلتشكلت حكومة جديدة في لبنان، اليوم الخميس، برئاسة سعد الحريري، وفق ما أعلن الأمين العام لمجلس الوزراء، فؤاد فليفل، من القصر الرئاسي، في خطوة تأتي بعد أكثر من ثمانية أشهر من استشارات شاقة.وجاء تشكيل الحكومة المؤلفة من ثلاثين وزيراً يمثلون مختلف القوى السياسية الكبرى في البلاد، بينهم أربع نساء في سابقة هي الأولى من نوعها، بعد خلافات سياسية على تقاسم الحصص، ووسط خشية من تدهور الوضع الاقتصادي في البلاد.وكشف رئيس الحكومة المكلف، سعد الحريري، الذي وصل إلى قصر بعبدا للقاء رئيس البلاد، ميشال عون، أن احتياجات بلاده تقدر بـ2.5 مليار دولار في 2019.كما عرض الحريري على عون قائمة لتشكيلة الحكومة اللبنانية الجديدة خلال اجتماع في قصر "بعبدا" انضم إليه أيضاً رئيس مجلس النواب اللبناني، نبيه بري.وستكون هذه ثالث حكومة برئاسة سعد الحريري، الذي تعهد بإجراء الإصلاحات اللازمة لوضع المالية العامة على مسار مستدام والحصول على مليارات من التمويل لدفع النمو الاقتصادي الضعيف.وبدأت النقاشات حول تشكيل حكومة وحدة وطنية عقب الانتخابات البرلمانية التي جرت في أيار/مايو الماضي، وهي الأولى منذ 9 سنوات، وكان هدفها توزيع الحقائب الوزارية بين الكتل السياسية الرئيسية في لبنان حسب التوازن الطائفي الدقيق.

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