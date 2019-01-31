بالصور .. مؤسسة الولاية الثقافية تشارك في الندوة الثقافية تبين جرائم حزب البعث ابان النظام المقبور

2019/01/31 | 21:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

شاركت مؤسسة الولاية الثقافية اليوم الخميس ، في الندوة الثقافية التي

بينت جرائم حزب البعث المجرم أبان النظام المقبور ، والتي أقيمت في

مفوضية حقوق الإنسان وسط الناصرية .وقال مسؤول العلاقات في المؤسسة علي الحصيني " ان مشاركة المؤسسة

تضمنت معرض صور لشهداء الانتفاضة الشعبانية عام 1991 ، وكذلك توزيع

بروشور بين بعض جرائم البعث المجرم ، بالإضافة الى نص قانون تجريم

الانتماء للبعث ومن يروج له .وأضاف الحصيني " ان هذه الأجيال لم تعي ما قام به حزب البعث من اجرام

ودمار للمجتمع العراقي خلال فترة توليه الحكم على مدى 35 عام ومنها

المقابر الجماعية وقتل العلماء وزرع الخوف في المجتمع وعدم الوثوق

باقرب الناس للفرد العراقي واشار الحصيني " الى ان هناك ترويج لهذا الحزب ومدحه من قبل بعض الذين

ينتمون له سابقا او لم يعوا ذلك الظلم ، وما شجعهم على ذلك بعض سلبيات

الحكومة الحالية او هي حجة لتمجيد ذلك الحزب المجرم ، مبينا " ان على

منظمات المجتمع المدني والجهات المختصة الإكثار من الندوات الثقافية

لتوضيح الامور وارشاد الشباب الى ماعليهم من مهام للتصدي لهذا الحزب

المجرم .

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