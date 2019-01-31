بالفيديو .. مرسوم تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة

2019/01/31 | 21:35

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أعلن الأمين العام ​لمجلس الوزراء​ ​اللبناني فؤاد فليفل ​،الخميس، عن

مرسوم قبول استقالة رئيس ​الحكومة​ ​سعد الحريري​ ومرسوم تعيين

الحريري رئيسا للحكومة ​الجديدة​ ومرسوم ​تشكيل الحكومة​ الجديدة.وتوزعت الحقائب الوزارية على الشكل التالي:رئيس الحكومة: سعد الدين الحريرينائب رئيس الحكومة: غسان حاصبانيوزارة الداخلية والبلديات: ريا الحسنوزارة الخارجية والمغتربين: جبران باسيلوزارة الدفاع الوطني: الياس بو صعبوزارة المالية: علي حسن خليلوزارة الطاقة والمياه: ندى بستانيوزارة العدل: البير سرحانوزارة التربية والتعليم العالي: اكرم شهيبوزارة الثقافة: محمد داوود داوودوزارة الاتصالات: محمد شقيروزارة الصحة العامة: جميل جبقوزارة الاشغال: يوسف فنيانوسوزارة الصناعة: وائل ابو فاعوروزارة الرياضة: محمد فنيشوزارة المهجرين: غسان عطاللهوزارة الشؤون الاجتماعية: ريشارد قيومجيانوزارة الزراعة: حسن لقيسوزارة البيئة: فادي جريصاتيوزارة العمل: كميل ابو سليمانوزارة السياحة: اوديس كيدانيانوزارة الاعلام: جمال الجراحوزارة الاقتصاد: منصور بطيشوزارة دولة لشؤون رئاسة الجمهورية: سليم جريصاتيوزارة دولة لشؤون مجلس النواب: محمود قماطيوزارة دولة لشؤون النازحين: صالح الغريبوزارة دولة لشؤون المرأة: فيوليت خيراللهوزارة دولة لشؤون التنمية الادارية: مي شدياق

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