الحكيم وعبد المهدي يشددان على وضع الحلول لمعالجة الخدمات ومكافحة الفساد

2019/01/31 | 21:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

شدد رئيس تحالف الاصلاح والاعمار، عمار الحكيم، ورئيس مجلس الوزراء، عادل عبد المهدي، اليوم الخميس، على وضع حلول لمعالجة الخدمات ومكافحة الفساد.وذكر الحكيم في بيان، تلقته "الغد برس"، انه "خلال لقائنا عادل عبد المهدي رئيس مجلس الوزراء، بحثنا آخر المستجدات السياسية والكابينة الحكومية ومشاريعها الخدمية والتنموية وتنفيذ البرنامج الحكومي".

واضاف كما جددنا "موقفنا الداعم لحكومته، مشددين على أهمية مراعاة الأولويات إذ أن الخدمات ومكافحة الفساد ملفات ملحة يجب وضع الحلول والمعالجات المناسبة لها".وتابع اننا أكدنا أيضا على "ضرورة التعاون بين الحكومة ومجلس النواب لتمرير القوانين المهمة ولاسيما القوانين التي تمسُ حاجة الناس وهيكل النظام السياسي للدولةِ العراقية".واوضح انه دعونا إلى "معالجات مجتمعية تستثمر حالة الوئام والهدوء السياسي واحتكام الجميع للنظام السياسي الديمقراطي للذهاب إلى مصالحة مجتمعية قادرة على تحصين المجتمع".

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