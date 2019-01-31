مصدر: عبد المهدي يعتزم تغييرات وظيفية داخل مكتبه والامانة العامة لمجلس الوزراء

وأضاف، أن "النية تتجه أيضاً، صوب الأمانة العامة لمجلس الوزراء، حيث من المقرر أن يوجه بدمج دوائر الأمانة العامة لمجلس الوزراء، وإحالة المدراء العامين الفائضين على التقاعد".الجدير ذكره، أن رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي، قام بدمج دوائر الأمانة العامة لمجلس الوزراء، وتدوير المدراء العامين، والسماح لموظفي الأمانة بالنقل إلى الوزارات والمحافظات، إضافة إلى الموافقة على منح الراغبين منهم إجازات طويلة الأمد.
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