مصدر: عبد المهدي يعتزم تغييرات وظيفية داخل مكتبه والامانة العامة لمجلس الوزراء

2019/01/31 | 21:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:كشف مصدر في مكتب رئيس الوزراء، اليوم الخميس، عن عزم رئيس الوزراء، عادل عبد المهدي، بإجراء تغييرات وظيفية وإدارية وتنظيمية، داخل المكتب والأمانة العامة لمجلس الوزراء.وقال في حديث لـ"الغد برس" إن "عبد المهدي ينوي إحالة عدد من المدراء العامين داخل المكتب على التقاعد، لانتقاء الحاجة إليهم، فضلاً عن تقليص في أعداد الموظفين الفائضين عن الحاجة".

وأضاف، أن "النية تتجه أيضاً، صوب الأمانة العامة لمجلس الوزراء، حيث من المقرر أن يوجه بدمج دوائر الأمانة العامة لمجلس الوزراء، وإحالة المدراء العامين الفائضين على التقاعد".الجدير ذكره، أن رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي، قام بدمج دوائر الأمانة العامة لمجلس الوزراء، وتدوير المدراء العامين، والسماح لموظفي الأمانة بالنقل إلى الوزارات والمحافظات، إضافة إلى الموافقة على منح الراغبين منهم إجازات طويلة الأمد.

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