الشرطة يعلن وصول محترفه الجديد الى بغداد

2019/01/31 | 21:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة اعلن نادي الشرطة، الخميس، وصول محترفه التونسي زياد الدربالي الى العاصمة بغداد، تمهيداً لانخراطه في تدريبات الفريق.وذكر النادي في بيان مقتضب تلقت وكالة/ المعلومة/ نسخة منه ان “المدافع الدولي التونسي زياد الديربالي يصل العاصمة بغداد تمهيداً للانخراط بتدريبات فريق الشرطة وتمثيله في دوري الكرة الممتاز”.وتعاقدت الهيئة الادارية لنادي الشرطة الرياضي مع […]

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